В Нахабино под Красногорском проверили строительство поликлиники

В поселке Нахабино городского округа Красногорск продолжается строительство пристройки к поликлинике №4 ГБУЗ МО «Красногорская больница». Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории проверили ход работ - сотрудники «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество каменных и армокаменных конструкций, а также монолитных железобетонных конструкций.

В корпусе будет пять этажей, он рассчитан на 550 посещений в смену. Объект призван вдвое увеличить пропускную способность действующего медучреждения и развести потоки взрослого и детского населения, его площадь составит более 7,5 тыс. кв. м.

Туда переедет детское отделение с отдельным входом, внутри появится дневной стационар для детей, кабинеты компьютерной томографии, расширенный блок эндоскопических исследований, а также оборудование для реабилитации. В освободившихся помещениях старого корпуса планируется открыть взрослые отделения ревматологии и нефрологии, а также кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Новый корпус будет полностью доступен для маломобильных пациентов. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2026 года, в 2027-м — выполнить чистовую отделку и оснащение оборудованием. Официальное открытие нового корпуса намечено на 2028 год.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.