Прах Романа Попова развеяли над морем

Super.ru: прах звезды «Полицейского с рублевки» Романа Попова развеяли над морем

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Прах российского актера Романа Попова, получившего известность благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», развеяли над морем в Сочи, сообщает Super.ru.

Церемония прошла у мыса Мацеста, рассказала близкая подруга артиста, художница Ольга Торопова. По ее словам, часть праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а оставшуюся часть развеяли согласно последней воле Попова.

Напомним, Попов скончался 28 октября 2025 года. Ему было 40 лет. Причиной смерти стал рак мозга, который диагностировали еще в 2018 году. Актер долго боролся с болезнью, но недуг оказался сильнее.

Торопова назвала день прощания со звездой «светлым». По ее мнению, теперь у Попова есть особое место, куда близкие смогут возвращаться. Художница отметила, что море в Сочи стало символическим пристанищем для артиста, который любил эти места. Она также поблагодарила всех, кто поддержал семью и друзей Романа в трудный момент.

Ранее сообщалось, что в Воронеже простились с Мишей Маваши.

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