Вопрос исторической справедливости: священник предложил переименовать площадь Революции в Зарайске

В Зарайске идет спор о названии одной из главных площадей города. С предложением вернуть ей историческое имя выступил иерей Роман Куделин, настоятель Троицкого храма и благочинный 2-го Зарайского благочиннического округа. Он предлагает, чтобы площадь Революции снова стала Троицкой, сообщил REGIONS.

Нынешнее место исторически связано со Святой Троицей: в XVIII веке здесь построили храм Живоначальной Троицы. До революции площадь жила бурно — работал базар, торговали лавки, открывались чайные и аптека, а в праздники горожане собирались на гуляния. При советской власти площадь переименовали, храм закрыли, и в его стенах надолго поселился краеведческий музей. Отец Роман считает свою инициативу шагом к восстановлению исторической справедливости и возвращению топониму изначального смысла.

Предложение пока рекомендательное: окончательное слово за Советом депутатов Зарайска. В администрации округа уточнили, что жилых домов на площади нет, поэтому обычным горожанам не придется менять паспорта и документы с пропиской. А вот владельцам коммерческих объектов и бизнеса, зарегистрированного по этому адресу, в случае положительного решения документы придется поправить.

Мнения жителей разделились. Одни выступают за сохранение нынешнего названия, другие — за возвращение дореволюционного. Есть и третий путь: оставить все как есть, но повесить таблички с историческим именем — как это сделали на улице Красноармейской.

По информации издания, к моменту публикации онлайн-голосование в группе администрации во «ВКонтакте» показывает перевес сторонников переименования: 101 голос «за» и 53 «против». В MAX расклад похожий — 307 «за» и 113 «против». Кроме того, подписи в поддержку инициативы собирают в самом храме: вместе с обоснованием их передадут депутатам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге оценили идею вернуть название Ленинград.