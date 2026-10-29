«Женская ступня» и мальчик без рук: что осталось от гипсового наследия Электростали

В Электростали еще не так давно городской пейзаж щедро дополняли гипсовые скульптуры — их насчитывались десятки. Во дворах и на улицах можно было встретить мальчишку с сачком, изящную балерину, бодрых пионеров, крепких атлетов, детвору с игрушечной машинкой. Эти фигуры не претендовали на статус произведений искусства: их выпускали огромными тиражами по всей стране. Но именно они придавали городским пространствам особый, по-домашнему теплый характер, сообщил REGIONS.

Гипс — материал капризный и недолговечный. Уже в 1970‑е годы многие изваяния начали разрушаться, теряя детали и покрываясь трещинами. К распаду Советского Союза от большинства скульптур сохранились лишь основания и смутные воспоминания жителей — время и погода сделали свое дело.

Сегодня от былого скульптурного изобилия почти ничего не осталось. Лишь две советские статуи сумели дожить до наших дней — и исключительно благодаря настойчивой заботе горожан, не позволивших им окончательно исчезнуть.

На Советской улице, во дворе дома 8/1, стоит мальчик с сачком. На рубеже 1980‑х и 1990‑х он лишился рук, но устоял перед временем. Позже его бережно подкрасили и частично восстановили: теперь скульптура обрела новую выразительность — своеобразную, с налетом истории.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Олег Книжник ]

Композиция «Мать и дитя» возле дома 31 на проспекте Ленина сохранилась почти в первозданном виде. Ее облик бережно поддерживают: рядом разбили уютный палисадник с цветами и деревьями, а недавно фигуру освежили свежей краской. Все это — прямое свидетельство неравнодушия местных жителей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Олег Книжник ]

Еще один примечательный фрагмент прошлого можно найти на улице Горького — между домами 18 и 20. Горожане прозвали его «Женская ступня». В середине 2000‑х здесь стояла статуя девушки, но позже ее демонтировали. Сейчас от скульптуры остался только постамент и одна ступня — скромный, но очень выразительный след эпохи, когда типовые гипсовые фигуры были привычной и милой деталью городского ландшафта Электростали.

Ранее сообщалось, что в Мытищах во дворе на улице Чапаева стоит памятник Ленину высотой с двухэтажный дом.