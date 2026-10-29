37-летний француз Да Коста подписался с минским «Динамо»

37-летний нападающий уже давно обосновался в России. Он играет в КХЛ с 2014 года, выучил русский язык и намеревался получить российское гражданство. Да Коста встречался с баскетболисткой УГМК Ксенией Левченко.

В России французский форвард играл за ЦСКА, «Автомобилист», «Локомотив» и «Ак Барс». Перед началом сезона Да Коста входил в десятку лучших бомбардиров КХЛ с 540 (218+322) очками. В настоящее время его обошел Константин Окулов (542), но у француза будет шанс вернуться в топ-10.

Минское «Динамо» в 20 матчах набрало 20 очков и занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.