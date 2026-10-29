Более 400 тыс. тонн зерна собрали аграрии Московской области

Подмосковные аграрии практически завершили уборку урожая. В регионе было собрано более 400 тыс. тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Уже собрано более 409 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а валовый сбор масличных достиг почти 130 тыс. тонн. Наша задача — обеспечить качественное завершение уборки и сохранить выращенный урожай», — рассказал глава министерства Виталий Мосин.

Зерновые и зернобобовые убрали на 127,4 тыс. га, что составляет 93% от плана. Средняя урожайность составила более 32 центнеров на гектар. На озимые зерновые пришлось более 225 тыс. тонн, в том числе на пшеницу — 221 тыс. тонн, а на рожь — 4 тыс. тонн. На яровые зерновые пришлось более 166 тыс. тонн, в том числе на пшеницу — 85 тыс. тонн, на ячмень — 63 тыс. тонн, на овес — около 10 тыс. тонн.

Масличные собрали на 62,1 тыс. га. Урожай составил 129,7 тыс. тонн. Картофель собрали с 11 тыс. га в объеме более 315 тыс. тонн. Средняя урожайность составила порядка 291 центнера с гектара. Овощи открытого грунта собрали с 4,4 тыс. га. Валовый сбор составил более 139 тыс. тонн.

Развитие АПК — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля» и обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли.