Тюбетейки, чак‑чак и брод через реку: в Истре необычный семейный забег пройдет 4 ноября

4 ноября, в День народного единства, Истра примет необычный семейный забег в тюбетейках. Он станет частью программы «Народного трейла», сообщил REGIONS.

Юным бегунам предложат дистанции 500 метров и 1 километр. По ходу маршрутов будет играть музыка от диджея, а на пунктах питания участников угостят фирменными блюдами от тети Гули. Финишировавших ждут чак-чак и эксклюзивная медаль. Тем, кто выберет самую длинную дистанцию в 20 километров, придется перейти вброд реку.

Программа дня:

9:00 — выдача стартовых пакетов (закрывается за 1,5 часа до старта вашей дистанции)

10:30 — детская разминка

10:40 — старт на 1000 м

11:00 — старт на 500 м

11:15 — награждение призеров на 1000 м

11:25 — разминка перед «забегом за тюбетейками»

11:30 — брифинг «забега за тюбетейками»

11:40 — старт «забега за тюбетейками»

12:00 — награждение «забега за тюбетейками»

12:10 — общая разминка

12:15 — общий брифинг

12:30 — старт дистанций 10 и 20 км

12:50 — старт на 5 км

13:30 — награждение на 5 км

14:00 — награждение на 10 км

14:30 — награждение на 20 км

В этом году «Народный трейл» посвятили татарскому народу. Впервые в программе появился «Забег за тюбетейкой» на 3 километра.

«Брод через реку на 20 км — это вызов. А тюбетейка делает забег еще и веселым. Бегу не ради медали, а ради атмосферы — такие мероприятия запоминаются надолго», — рассказал бегун Сергей.

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Ранее сообщалось, что подмосковный бегун одержал победу на чемпионате России.