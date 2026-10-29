Жительница Подмосковья в составе сборной МЧС России выступит на чемпионате мира
Представительница Подмосковья вошла в состав сборной МЧС России
Фото: [МЧС России]
Представительница Подмосковья Мария Катасева вошла в состав женской сборной МЧС России и выступит на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Соревнования пройдут в ноябре в Азербайджане среди мужских и женских сборных МЧС. Участников ждут подъемы по штурмовой лестнице, полоса препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание, двоеборье.
Мария Катасева — мастер спорта, неоднократный победитель и призер чемпионатов различного уровня. В прошлом году в составе российской сборной она стала чемпионкой мира в пожарной эстафете.