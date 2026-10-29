«Небесные ангелы» над Звенигородом: что на самом деле скрывалось за удивительными облаками

Ранним утром жители Звенигорода увидели в небе необычную картину: облака причудливых очертаний, похожие на ангелов и херувимов, переливались от нежно-голубого до ярко-оранжевого и золотого. Фотографиями этого зрелища горожане поделились в социальных сетях, сообщил REGIONS.

Фото: [ t.me/Zven_Info ]

Что стоит за «небесными ангелами», REGIONS объяснила физик Людмила Гуляева. По ее словам, эффект объясняется оптическими процессами в атмосфере Земли, и ничего мистического в нем нет.

«Чаще всего подобные явления наблюдаются на рассвете или закате, когда солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы. Коротковолновой синий и фиолетовый свет рассеивается в разные стороны, а до наших глаз доходит больше длинноволнового — желтого, оранжевого, красного. Именно поэтому облака на рассвете могут окрашиваться в „теплые“ оттенки», — пояснила эксперт.

Голубизна, как отметила Гуляева, возникает из-за рассеяния света на молекулах воздуха — это закон Рэлея. Играет роль и то, из каких облаков складывался рисунок: тонкие перистые облака лучше пропускают и рассеивают свет, поэтому кажется, будто фигуры светятся и обретают объем. Дополнительные оттенки появляются, если в воздухе есть пыль, дым или другие частицы — они усиливают «теплую» палитру облаков.

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