«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

66-летний народный артист РФ Игорь Николаев публично поздравил свою старшую дочь Юлию с днем рождения, сообщает VOICE. Ей исполнилось 48 лет.

Поскольку Юлия живет в США, артист не смог поздравить ее лично, но он сделал это онлайн, опубликовав в личном блоге семейные фотографии. На снимках Николаев запечатлен вместе с женой Юлией Проскуряковой и обеими дочерьми.

«Моей старшей доченьке Юлечке сегодня исполнилось 48! Скучаем, любим, желаем счастья и всегда очень ждем!», — написал российский композитор.

Жена Николаева также оставила комментарий с поздравлением. Она тепло относится к старшей дочери артиста и называет ее родной сестрой. Дочь Николаева и Проскуряковой тоже подружилась с Юлией.

Юлия Николаева родилась 27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске. Ее мама Елена Кудряшова и Игорь Николаев познакомились еще в школе и поженились в 18 лет. Когда Юлии было несколько месяцев, семья переехала в Москву.

Дочь певца окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Она снялась в клипе Аллы Пугачевой «Незваный гость» и в клипе отца «Благословляю этот вечер». Юлия участвовала в «Фабрике звезд-4» и концертах программы «Дочка и я». Позже она стала композитором и написала песни для Кристины Орбакайте, Наташи Королевой и Дианы Гурцкой.

Юлия вместе с матерью переехала в США. Там она вышла замуж за мужчину по имени Джон, но их брак распался через 10 лет — осенью 2015 года. Сейчас Юлия живет в Майами и работает в госпитале.

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