Футболисты «Акрона» налетели на денежный штраф после разгрома от «Ростова»

Игра для тольяттинской команды сложилась совсем неудачно. «Акрон» пропустил три мяча к середине первого тайма, а в самом начале второго «Ростов» забил еще два с интервалом в две минуты.

После матча генеральный директор Константин Клюшев заявил, что команда вообще забыла выйти на игру, а главный тренер Срджан Благоевич назвал «Акрон» «незрелой командой» и посетовал: «Все, что строили в течение двух месяцев, сами сейчас разрушили».

«Ростов» набрал 12 очков в группе D и досрочно оформил выход в плей-офф. «Акрон», несмотря на поражение, пока сохраняет второе место в группе с семью очками. У ЦСКА пять баллов, у «Локомотива» — три, но москвичи еще сыграют друг с другом 29 октября. В заключительном туре сыграют «Локомотив» — «Ростов», «Акрон» — ЦСКА.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал пятерых молодых футболистов ЦСКА, которые бы могли заиграть в сильном европейском чемпионате.