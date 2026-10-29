Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

NEWS.ru: Виктор Дробыш признался, что не писал песни специально для Пугачевой

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

60-летний заслуженный артист РФ Виктор Дробыш рассказал, что никогда не писал песен специально для народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

В начале 2000-х певица купила несколько композиций Дробыша, планируя включить их в свой репертуар. Однако в итоге эти песни исполнила ее дочь Кристина Орбакайте.

Композитор признался, что ему понравилось, как Орбакайте справилась с материалом. После этого он задумался: возможно, его музыкальный стиль больше подходит именно ей, а не Пугачевой.

Он отметил, что полноценного творческого сотрудничества с Примадонной у него не сложилось. При этом Дробыш подчеркнул, что по-прежнему высоко ценит Пугачеву и ее вклад в отечественную музыку.

«Но я безмерно ей признателен и очень уважаю ее как певицу и как творческую личность. Для меня Алла Пугачева — это прежде всего артистка, исполнявшая "Айсберг", — сказал он.

Самыми известными песнями Дробыша, которые исполнила Орбакайте, стали «Свет твоей любви» (именно ее он видел в исполнении Примадонны), «Да-ди-дам», «Мой мир», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», которые она исполнила вместе с Авраамом Руссо.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева лишилась легендарного бренда «Кристина» в России.

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