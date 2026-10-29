90% готовности: когда и как откроют мост между Рузским и Одинцовским округами

REGIONS: мост через Нару между Рузским и Одинцовским округами готов на 90%

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Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

Мост через реку Нара, который соединяет Рузский и Одинцовский округа, близок к завершению капремонта. Объект расположен рядом с деревней Наро-Осаново, а его готовность специалисты оценивают в 90%. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил REGIONS.

Сотрудники «Мосавтодора» выполнили большой объем: старую конструкцию полностью разобрали, на берегах появились новые монолитные опоры, пролетное строение получило надежные балки, а сверху уложено современное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, дорожники обустроили подъезды к мосту.

«На объекте ведутся работы по устройству линии освещения постоянной дороги, параллельно идет демонтаж временной дороги. В работах задействованы 12 специалистов и две единицы техники. Полностью запустить движение по отремонтированному сооружению планируется в ноябре», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По информации ведомства, в настоящее время бригады монтируют наружное освещение на постоянной трассе и параллельно демонтируют временные объездные коммуникации. График соблюдается, поэтому полноценное сообщение между округами планируют вернуть уже в ноябре.

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

По информации издания, открытие моста не только облегчит ежедневные поездки жителей Рузского и Одинцовского округов, но и заметно увеличит пропускную способность местных автодорог.

Ранее сообщалось, что работы по укладке асфальта стартовали на мосту через Клязьму в Мытищах.

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