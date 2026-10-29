В Серпухове вынесли приговор в отношении женщины, убившей новорожденную дочь

Серпуховской городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней женщины, которую признали виновной в совершении преступления по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, осужденная в феврале 2026 года находилась в съемной квартире, расположенной в поселке Большевик городского округа Серпухов. Там она родила в ванной комнате девочку, после чего нанесла ножом не менее 16 ударов по телу ребенка. Чтобы скрыть это, преступницы завернула младенца в полотенце и вынесла его к мусорным контейнерам у ближайших домов.

Женщина признала вину в полном объеме и раскаялась. Суд приговорил ее к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.