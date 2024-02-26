День спорта состоялся на стенде Московской области на выставке «Россия»

На подмосковном стенде в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялся День спорта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Стенд начал свою работу с открытой платформы взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. Основатели проекта «Футбольные мамы» в подробностях рассказали гостям об инициативе, а также показали тематические видеоролики.

​Также на стенде был представлен уникальный проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва – «Суперлига Подмосковья». Гости выставки увидели видеоролик о «Суперлиге Подмосковья», приняли участие в интерактиве. Все заинтересовавшиеся смогли пройти регистрацию на платформе, а также успешно выполнили их первые спортивные задания.

​Особо отметим, что в ходе работы подмосковного стенда был установлен новый мировой рекорд. Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» сумел надуть до разрыва 14 грелок подряд за 5 минут.

​Кроме презентаций, на форуме были проведены спортивные викторины, победители которых выиграли специальные призы от ведомства. А в течение всего Дня спорта на экранах стенда демонстрировались видеоролики о реализованных в регионе спортивных проектах.