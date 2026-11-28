Многодетной семье в Вологде , в которой пятилетняя девочка скончалась от истощения, оказывались предусмотренные законом меры социальной поддержки, включая денежные выплаты и социально-бытовую помощь. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем канале на платформе «Макс» , передает РИА Новости .

По словам главы региона, социальные работники помогали в уборке квартиры, при этом последний их визит состоялся 12 ноября, тогда как от предложенной продуктовой помощи семья отказывалась. Губернатор также добавил со ссылкой на министра труда и социальной защиты области Александра Ершова, что семья находилась на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания и нерегулярного посещения детьми образовательных и медицинских организаций.

Ход расследования и арест родителей

В четверг региональное следственное управление СК РФ проинформировало, что в этой семье в антисанитарных условиях жили 12 детей, включая 11 несовершеннолетних: пятилетняя девочка погибла от истощения, а ее семилетний брат был госпитализирован в истощенном состоянии. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности должностных лиц органов системы профилактики.

В субботу Вологодский городской суд избрал родителям погибшего ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.