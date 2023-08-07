«День варенья» прошел в Городском округе Пушкинский в одиннадцатый раз

В одиннадцатый раз за 2023 год в Усадьбе «Мураново» подмосковного Городского округа Пушкинский прошел фестиваль «День варенья».

В этот раз гости мероприятия поучаствовали в мастер-классах, покатались на лошадях, посмотрели выступления творческих музыкальных коллективов, посетили ярмарку изделий местных мастеров. Даже аномальная жара не помешала жителям подмосковья, москвичам и гостям из других регионов приехать на празднование.

Горожане и гости муниципалитета положительно отозвались о мероприятии. Так, Руслана Козуля из подмосковной Балашихи здесь представила вышиванки и банные шапки собственного производства. Мастерица сказала, что была рада поучаствовать в этом мероприятии, где встретила других творческих людей.

Конечно же, гости фестиваля могли попробовать разные вкусы варенья и приобрести понравившиеся.