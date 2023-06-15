Дэниэл Рэдклифф рассказал, появится ли он в сериале про Гарри Поттера

Знаменитый актер Дэниэл Рэдклифф в беседе с журналистами поделился своим решением об участии в сериальной экранизации «Гарри Поттера».

По его словам, он не будет сниматься в данных проектах даже в видео камео. Об этом он рассказал журналистам издания Deadline.

Рэдклифф отметил, что он не считает себя подходящим для перезапуска франшизы. Он признал, что время изменилось, и новое поколение актеров должно получить возможность воплотить свои идеи и интерпретации знаменитых персонажей. Таким образом, Рэдклифф решил не возвращаться к роли Гарри Поттера, с которой его имя неразрывно связано.

Актер также выразил понимание относительно решения студии снять новую адаптацию книги. Он подчеркнул, что франшиза «Гарри Поттера» остается популярной и востребованной, и новый проект может заинтересовать поклонников.

Решение Дэниэла Рэдклиффа не появляться в сериальной экранизации может вызвать разочарование у фанатов, которые привыкли видеть его в роли юного волшебника. Однако актер стремится к творческому разнообразию и ищет новые вызовы и проекты, которые позволят ему продолжить свое профессиональное развитие.