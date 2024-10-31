Депутат Антропенко заявил о неэтичности очень высоких гонораров российских звезд

Недавно в нижней палате парламента прозвучало предложение ограничить гонорары артистам, которые выступают на таких мероприятиях, как День города, чьи выступления оплачиваются из бюджета. Это вызвало реакцию неприятия со стороны тех, кто привык продаваться за большие деньги. По словам депутата Госдумы Игоря Антропенко, руководству телеканалов следует и вовсе пересмотреть гонорары звезд в преддверии съемок новогодних огоньков. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что в условиях спецоперации нельзя допускать, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник спецоперации за месяцы службы.

По мнению парламентария, в последнее время все чаще возникает вопрос, насколько корректно проводить сегодня развлекательные мероприятия. К тому же эстрадное искусство давно переродилось в шоу-бизнес, а это далеко не культура.

Ранее сообщалось, что в России новогодние корпоративы подорожали на 30%.