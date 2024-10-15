В России новогодние корпоративы подорожали на 30%, в топе звезд Агутин и Баста

В 2024 году средняя цена новогодних корпоративов увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом, что стало известно из опроса, проведенного ассоциацией MICE Excellence, объединяющей около 3 тысяч специалистов ивент-индустрии, сообщил РБК.

Минимальная стоимость мероприятия составляет 10 тысяч рублей с человека, в то время как верхней планки нет, как уточнил представитель ассоциации.

Накануне праздников усредненная цена для корпоратива с активной программой и питанием достигает 15 тысяч рублей на человека, сообщила генеральный директор Avantage Event Project Лилия Федорова.

Она объяснила рост цен увеличением стоимости фуршетов на 20% и технического обеспечения на 30%. Также повысились гонорары артистов и расходы на исполнение их райдеров.

Маленькое мероприятие в офисе на 4 часа обойдется в 3-4 миллиона рублей, сообщила Екатерина Лисейчева, основатель международного ивент-агентства «Мандариновая лиса». А корпоратив на арендованной площадке с программой и постпродакшеном начнется от 15 миллионов рублей.

Несмотря на подорожание, количество корпоративов осталось на уровне прошлого года, согласно данным MICE Excellence.

Ранее сообщалось, что Шнуров уменьшил гонорары «Ленинграда» на корпоративах на фоне развода с дочерью миллионера.