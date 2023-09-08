Депутат Бурлаков назвал глупыми планы Международного паралимпийского комитета навсегда исключить Россию

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Бурлакова, решение Международного паралимпийского комитета навсегда лишить россиян права участия в соревнования является глупым и недальновидным. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что Паралимпийские игры без участия российских спортсменов неинтересны зрителю, поэтому данное решение вычеркнет из Паралимпийских игр характер, зрелищность, дух.

По мнению парламентария, наша страна станет отстаивать свои права и оспаривать данное решение при принятии его на всех уровнях.