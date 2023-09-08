Депутат Бурлаков назвал глупыми планы Международного паралимпийского комитета навсегда исключить Россию
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Бурлакова, решение Международного паралимпийского комитета навсегда лишить россиян права участия в соревнования является глупым и недальновидным. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что Паралимпийские игры без участия российских спортсменов неинтересны зрителю, поэтому данное решение вычеркнет из Паралимпийских игр характер, зрелищность, дух.
По мнению парламентария, наша страна станет отстаивать свои права и оспаривать данное решение при принятии его на всех уровнях.