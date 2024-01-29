Депутат Бурлаков считает, что отобранные титулы Валиевой заменит народная любовь

По словам заместителя председателя главы Комитета нижней палаты парламента по физкультуре и спорту Сергея Бурлакова, дисквалификацией 17-летней отечественной фигуристки Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд плюнул в душу не только гражданам РФ, но и каждому ценителю фигурного катания в мире. Об этом сообщает Life.ru.