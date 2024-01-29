Депутат Бурлаков считает, что отобранные титулы Валиевой заменит народная любовь

Культура и спорт

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам заместителя председателя главы Комитета нижней палаты парламента по физкультуре и спорту Сергея Бурлакова, дисквалификацией 17-летней отечественной фигуристки Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд плюнул в душу не только гражданам РФ, но и каждому ценителю фигурного катания в мире. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что выступления спортсменки останутся в сердцах миллионов людей.

По мнению парламентария, у Валиевой должно хватить сил, упорства и спортивной злости продолжить карьеру.

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