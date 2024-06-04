Депутат Буцкая пояснила, следует ли обязать артистов соблюдать дресс-код на сцене

В нижней палате парламента после ситуации с выступлением Ольги Бузовой в боди предложили ввести для артистов требования к одежде для публичных выступлений, не предполагающие ограничений по возрасту. Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, стоит ли обязать артистов и медийных личностей соблюдать определенный дресс-код на мероприятиях и какие санкции к ним можно будет применять при несоблюдении правил. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, артисты не должны выступать на сцене в нижнем белье, так как если человек в подобном виде пойдет по улице, его остановит полиция и выпишет ему административный штраф за нарушение общественного порядка.

Парламентарий отметила, что за «полуголые выступления» артисты должны получать штрафы или обязательные работы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала наряд Бузовой во время выступления на «VK fest» очень откровенным, тем более что ее выступление посмотрели большое число детей и подростков.