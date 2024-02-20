Депутат Делягин считает необходимым ввести запрет Дудю* на заработки рекламой российских компаний

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, блогеру Юрию Дудю* не следует зарабатывать на рекламе российских компаний, поскольку он является главным антироссийским пропагандистом. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что по уровню пропаганды ему нет равных в нашей стране в плане эффективности для молодого поколения.

По мнению парламентария, Дудь* зарабатывает десятки миллионов рублей, направляя их на разрушительную для России деятельность.

Он подчеркнул, что иноагенты трудятся в интересах враждебных государств.

*является иноагентом РФ