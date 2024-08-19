Депутат Драпеко озвучила ключевую заслугу актера Алена Делона

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по культуре Елены Драпеко, французский актер Ален Делон, ушедший из жизни в возрасте 88 лет, навсегда останется в памяти людей. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она отметила, что своими ролями Делон вошел в историю мирового кинематографа, прожил длинную и достойную жизнь, а фильмы, где он играл, станут пересматривать еще много лет.

Напомним, что Ален Делон умер в воскресенье, 18 августа. В последние годы жизни он нечасто появлялся на публике. Несколько лет назад он перенес инсульт, спровоцировавший развитие болезни Альцгеймера.

Ранее актер рассказал о своей готовности к эвтаназии.