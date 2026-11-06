Референдум о понятии семьи: Литва идет по российскому пути

Президент Литвы поддержал закрепление в Конституции брака мужчины и женщины

Политика

Литва может закрепить в Конституции понятие семьи как союза мужчины и женщины. С такой инициативой выступил президент республики Гитанас Науседа. Об этом сообщает RADIOR.

По данным канала, Науседа поддержал проведение референдума. Он предлагает зафиксировать в основном законе положение, согласно которому семья возникает только из брака мужчины и женщины, материнства и отцовства. Консультативный референдум может пройти вместе с муниципальными выборами в марте 2027 года.

В 2020 году похожие поправки были внесены в Конституцию РФ. Тогда в основном законе зафиксировали традиционное восприятие брака как союза мужчины и женщины. Теперь Литва может пойти по этому же пути.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.

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