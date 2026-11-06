Кардиолог Паукова назвала важную составляющую долголетия, которую часто недооценивают

Кардиолог Паукова назвала режим сна важной составляющей долголетия

Здоровье

Одной из важнейших составляющих долголетия оказался режим сна. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кардиолога Екатерину Паукову.

По словам врача, взрослому человеку необходимо семь-восемь часов ночного отдыха. Полноценный сон позволяет организму восстановиться после дневной активности и сохранить нормальную работу гормональной системы. Кроме того, достаточный отдых помогает поддерживать концентрацию внимания и память. Паукова отметила: если во время сна возникает храп, необходимо обратиться к сомнологу. Храп может быть проявлением синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором периодически прекращается дыхание.

Эта патология приводит к снижению уровня кислорода в крови, увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления. В дальнейшем это может увеличить риск развития артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты.

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