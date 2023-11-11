Депутат Горелкин сравнил ажиотаж с билетами на «Щелкунчика» с 90-ми годами прошлого века

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антона Горелкина, ажиотаж по поводу продажи билетов на балет «Щелкунчик» напоминает возвращение центра столицы в 90-е годы прошлого века. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что как раз для того периода было характерно то, что сейчас происходит возле Большого театра: огромные очереди, давка и перекупщики.

По мнению парламентария, руководство театра также не в состоянии решить эту проблему, несмотря на то что уровень цифровизации находится на высоком уровне. При этом сайт Большого театра также не справляется с ажиотажем.

Он добавил, что путей решения проблемы здесь два: либо начать серьезную работу по ИТ-направлению, либо просить Минцифры России организовать продажу билетов через «Госуслуги».

Напомним, что сегодня в кассах Большого театра стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик» с 29 по 31 декабря.