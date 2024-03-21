Депутат Говырин считает недопустимым включать детям «песни про алкашей в психушке»

Депутат нижней палаты парламента Сергей Колунов предложил включить в школьную программу песни SHAMAN и Олега Газманова. По словам другого парламентария Алексея Говырина, произведения российских исполнителей уже и так включены в школьную музыкальную программу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в школьную программу входит изучение русской и зарубежной классической музыки, музыки народов мира, русской народной музыки и песен, современной музыки различных жанров и направлений.

По мнению депутата, изучать стоит больше российские, а не зарубежные песни, особенно западные музыкальные произведения про алкоголизм, про крайнюю степень опьянения или помешательства.