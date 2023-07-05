Депутат Хамитов назвал Лепса достойным примером среди поддерживающих российскую армию

По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, поступки отечественных артистов выглядят более чем достойно на фоне визита в Незалежную экоактивистки Греты Тунберг. Например, поступок Григория Лепса, выплатившему участнику спецоперации один миллион рублей за подбитый танк «Леопард». Об этом сообщает Life.ru .

Парламентарий отметил, что Лепс своим поступком показал, что для него слова «Родина» и «патриотизм» не являются пустым звуком.

Он добавил, что подобная поддержка от народа воодушевляет наших военных, которые обязательно вернутся домой с победой.