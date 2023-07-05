Депутат Хамитов назвал Лепса достойным примером среди поддерживающих российскую армию
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По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, поступки отечественных артистов выглядят более чем достойно на фоне визита в Незалежную экоактивистки Греты Тунберг. Например, поступок Григория Лепса, выплатившему участнику спецоперации один миллион рублей за подбитый танк «Леопард». Об этом сообщает Life.ru.
Парламентарий отметил, что Лепс своим поступком показал, что для него слова «Родина» и «патриотизм» не являются пустым звуком.
Он добавил, что подобная поддержка от народа воодушевляет наших военных, которые обязательно вернутся домой с победой.