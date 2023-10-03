Депутат Хамитов считает абсурдом извинения вице-президента УЕФА за допуск граждан РФ к соревнованиям
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По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, извинения первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона за допуск юношеских сборных РФ до соревнований являются абсурдом. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что западных чиновников в области спорта можно сравнивать с «известной субстанцией в проруби».
По мнению парламентария, подобные заявления позорят прежде всего их должности.