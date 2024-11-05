Депутат Иванов оценил недовольство Цискаридзе дорогостоящими билетами в театр

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, у многодетных семей, пенсионеров и участников спецоперации должны быть льготы на билеты в театры. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что сегодня у многих отсутствует финансовая возможность посещать культурные учреждения.

По мнению брянского парламентария, особое внимание следует уделить участникам спецоперации, которые должны почувствовать поддержку не только в виде медпомощи или субсидий на жилье, а также и в возможности культурного отдыха.

Он предложил театрам разработать систему так называемых льготных спектаклей или льготных дней, когда определенные категории граждан смогут приобретать билеты по пониженным ценам или вообще бесплатно.

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что россияне не должны тратить на билеты в главные театры страны свою месячную зарплату.