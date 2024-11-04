Цискаридзе: россияне не должны тратить на билеты в главные театры страны свою месячную зарплату

Он уточнил, что складывается впечатление, что эти культурные учреждения могут позволить себе посещать лишь обеспеченные люди, а это нельзя назвать нормальным.

По мнению артиста, не стоит забывать, что именно налоги граждан РФ содержат все эти театры, в связи с чем для российского зрителя это должно быть доступно. При этом из госбюджета и прочих источников Большой театр получает около пяти миллиардов рублей. Таким образом, должна быть разработана отдельная программа по посещению.

Ранее он сделал подарок музею-заповеднику имени Чайковского в Клину.