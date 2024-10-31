Экс-солистка «Ленинграда» высказалась о дуэте Шнурова и Инстасамки

Гонорары Шнурова рухнули после развода с супругой. Предполагают, что история с воссоединением с Инстасамкой — лишь искусственный инфоповод для привлечения внимания. Так это или нет неизвестно, но судя предположению за совместный концерт на 60 млн рублей, хайп удался. Алиса Вокс частично согласна с этой теорией.

«Не забывайте, что Шнуров — великолепный маркетолог. Сейчас все пошумят и успокоятся. Как мы видим, развернута достаточно широкая кампания, которая явно давно готовилась. Я это вижу по косвенным признакам. Плюс, например, вчера стало известно, что "Ленинград" снялись в "Квартирнике" у Маргулиса. Так что Шнуров заранее подготовился и пошел бомбить из всех орудий. Молодец! Но если у них действительно все сложится с Инстасамкой, то пусть поют до 80 лет», — говорит Вокс.

Также певица отметила, что у «Ленинграда» довольно большая армия поклонников, но эта база состоит из «олдскульных» слушателей. Дуэт с поп-артисткой может плохо сказаться на интересе к новому творчеству. В остальном Вокс только порадовалась за новую коллаборацию, пожелала бывшему коллеге удачи и чаще получать щедрые предложения.

Ранее сообщалось, что концертный директор подтвердил переговоры Шнурова и Инстасамки.