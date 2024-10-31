Экс-солистка «Ленинграда» высказалась о дуэте Шнурова и Инстасамки
Шнурову и Инстасамке предложили 60 млн рублей за выступление на корпоративе
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Исполнитель Сергей Шнуров и новая вероятная вокалистка коллектива Инстасамка (Дарья Зотеева) получили неожиданный крупный заказ на 60 миллионов рублей, сообщал Mash 31 октября. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала URA.RU, что думает по этому поводу.
Гонорары Шнурова рухнули после развода с супругой. Предполагают, что история с воссоединением с Инстасамкой — лишь искусственный инфоповод для привлечения внимания. Так это или нет неизвестно, но судя предположению за совместный концерт на 60 млн рублей, хайп удался. Алиса Вокс частично согласна с этой теорией.
«Не забывайте, что Шнуров — великолепный маркетолог. Сейчас все пошумят и успокоятся. Как мы видим, развернута достаточно широкая кампания, которая явно давно готовилась. Я это вижу по косвенным признакам. Плюс, например, вчера стало известно, что "Ленинград" снялись в "Квартирнике" у Маргулиса. Так что Шнуров заранее подготовился и пошел бомбить из всех орудий. Молодец! Но если у них действительно все сложится с Инстасамкой, то пусть поют до 80 лет», — говорит Вокс.
Также певица отметила, что у «Ленинграда» довольно большая армия поклонников, но эта база состоит из «олдскульных» слушателей. Дуэт с поп-артисткой может плохо сказаться на интересе к новому творчеству. В остальном Вокс только порадовалась за новую коллаборацию, пожелала бывшему коллеге удачи и чаще получать щедрые предложения.
Ранее сообщалось, что концертный директор подтвердил переговоры Шнурова и Инстасамки.