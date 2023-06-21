Депутат из Ростовской области предлагает признать группу «Animal ДжаZ» иноагентами

Депутат Государственной думы Ростовской области Екатерина Стенякина требует, что необходимо оценить действия артистов с правовой точки зрения. Также она обращает внимание, что эти люди выступают против спецоперации, однако продолжают заработки в России, сообщает rostovgazeta.ru .

20 июня, Екатерина Стенякина отметила, что ранее движение «Зов народа» смогло добиться отмены концертов группы «Animal ДжаZ». Известно, что артисты выражают негативное отношение касательно СВО, при этом также открыто они показывают свою поддержку в адрес Украины и ее политики.

Депутат подчеркнула, что музыканты и другие известные личности, которые враждебно относятся к своей Родине и ее жителям, не имеют права обогащаться за счет этой страны и слушателей, проживающих на ее территории.