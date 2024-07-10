Певица Алла Пугачева прокомментировала повреждения на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, написав, что «Бог терпелив, но всему есть предел». По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, артистка долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а теперь в упор не замечает страдания мирного населения в российском приграничье. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что ее молчание связано с тем, что Пугачева уже давно не русская внутри, е наплевать и на родную страну, и на российский народ.

По мнению парламентария, следует задуматься о том, чтобы перекрыть Пугачевой возможность зарабатывать в нашей стране.