Предостережение РПЦ: Верующим рассказали о поведении колдуний в храмах

Священники захотели предупредить о визитах эзотериков и колдунов в храмы

Общество

Священнослужители Русской православной церкви предупредили прихожан о людях, посещающих храмы с недобрыми намерениями, включая занимающихся колдовством и эзотерическими практиками. По данным специалистов церковной школы, подобные посетители особенно часто проявляют активность в дни крупных религиозных праздников, стремясь воспользоваться высокой концентрацией молитвенной энергетики во время массовых богослужений. Среди ключевых признаков странного поведения оккультистов называются обрядовые передвижения по храму строго против часовой стрелки и произнесение текста молитв в обратном порядке. Представители церкви подчеркнули, что попытки использовать духовное пространство таким образом прямо противоречат христианскому вероучению. Об этом сообщает портал «Кулик».

Правила предосторожности и главная защита верующих

Для предотвращения возможных негативных воздействий священнослужители советуют верующим сохранять внимательность: не поворачиваться спиной к незнакомцам и контролировать поставленные за здравие или упокой свечи. При этом представители РПЦ подчеркивают, что ключевым средством духовной защиты от любых оккультных проявлений остается искренняя молитва и максимальная сосредоточенность на сути богослужения.

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