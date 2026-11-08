Предостережение РПЦ: Верующим рассказали о поведении колдуний в храмах
Священники захотели предупредить о визитах эзотериков и колдунов в храмы
Священнослужители Русской православной церкви предупредили прихожан о людях, посещающих храмы с недобрыми намерениями, включая занимающихся колдовством и эзотерическими практиками. По данным специалистов церковной школы, подобные посетители особенно часто проявляют активность в дни крупных религиозных праздников, стремясь воспользоваться высокой концентрацией молитвенной энергетики во время массовых богослужений. Среди ключевых признаков странного поведения оккультистов называются обрядовые передвижения по храму строго против часовой стрелки и произнесение текста молитв в обратном порядке. Представители церкви подчеркнули, что попытки использовать духовное пространство таким образом прямо противоречат христианскому вероучению. Об этом сообщает портал «Кулик».
Правила предосторожности и главная защита верующих
Для предотвращения возможных негативных воздействий священнослужители советуют верующим сохранять внимательность: не поворачиваться спиной к незнакомцам и контролировать поставленные за здравие или упокой свечи. При этом представители РПЦ подчеркивают, что ключевым средством духовной защиты от любых оккультных проявлений остается искренняя молитва и максимальная сосредоточенность на сути богослужения.