Россиянка стала одной из жертв во время стрельбы в Кракове

Гражданка России стала жертвой вооруженного нападения в центре польского Кракова, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного Министерства внутренних дел.

В субботу около 15:00 по местному времени на одной из центральных улиц старого города развернулась страшная драма. Местный житель, 24-летний молодой человек, устроил стрельбу из движущегося автомобиля, целясь прямо по толпе прохожих.

В результате атаки погибли шесть человек, в том числе и россиянка. Еще не менее 15-16 человек получили ранения разной степени тяжести; среди пострадавших есть сотрудники полиции, пытавшиеся остановить злоумышленника.

Сам стрелок на данный момент госпитализирован — при задержании он получил ранение. Мотивы нападавшего пока устанавливаются, однако масштаб трагедии оказался куда шире: при обыске в квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили тела еще трех человек — его родителей и младшей сестры.

Ранее гибель россиянки подтвержали в посольстве РФ в Польше.