Депутат Говырин рассказал о возврате 50% стоимости ОСАГО инвалидам

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин разъяснил порядок оформления 50-процентной компенсации стоимости полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью и законных представителей детей с инвалидностью. Главным основанием для выплаты выступает наличие медицинских показаний к управлению или использованию автотранспорта, зафиксированное в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА). Возмещение предоставляется 1 раз в календарный год по 1 действующему договору ОСАГО на 1 автомобиль. При этом в страховой полис разрешено вписывать самого гражданина с инвалидностью (или его представителя) и не более 2 дополнительных водителей. Об этом сообщает интернет-издание «Лента.ру».