Депутат Говырин рассказал о возврате 50% стоимости ОСАГО инвалидам
Инвалиды могут получить скидку 50% на ОСАГО автоматически по СНИЛС
Депутат Государственной Думы Алексей Говырин разъяснил порядок оформления 50-процентной компенсации стоимости полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью и законных представителей детей с инвалидностью. Главным основанием для выплаты выступает наличие медицинских показаний к управлению или использованию автотранспорта, зафиксированное в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА). Возмещение предоставляется 1 раз в календарный год по 1 действующему договору ОСАГО на 1 автомобиль. При этом в страховой полис разрешено вписывать самого гражданина с инвалидностью (или его представителя) и не более 2 дополнительных водителей. Об этом сообщает интернет-издание «Лента.ру».
Порядок оформления через СНИЛС, Госуслуги и сроки выплат
Выплата назначется в проактивном режиме без подачи письменного заявления: для этого при заключении договора ОСАГО страхователю достаточно предоставить страховой компании свой СНИЛС. На основе полученного номера Социальный фонд России (СФР) автоматически запрашивает сведения о договоре, инвалидности, показаниях ИПРА и банковских реквизитах через межведомственные системы. Если автоматическое зачисление не произошло, гражданин имеет право подать заявление самостоятельно через портал «Госуслуги», клиентскую службу СФР или отделение МФЦ. Срок рассмотрения документов составляет до 5 рабочих дней с момента получения данных, а перевод денежных средств осуществляется в течение 5 следующих рабочих дней.