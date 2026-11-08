Провокация аферистов: создатели фейк-магазина шуб заявили о донатах ВСУ

Мошенники создали масштабный поддельный интернет-магазин по продаже шуб из экомеха, который на протяжении нескольких лет обманывал покупательниц по всей России. Злоумышленники профессионально имитировали легальную коммерческую деятельность: использовали чужие фотографии товаров, накручивали положительные отзывы и публиковали фейковые отметки якобы реальных клиентов. Для повышения доверия аферисты полностью подделали личный аккаунт владелицы шоурума, указали реальный физический адрес и оформили историю публикаций за прошлые периоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Регулярная смена вывесок и провокационные заявления

Основой аферы стало систематическое использование старых профилей в социальных сетях. Преступники периодически меняли названия магазина, имя «владелицы» и товарную тематику, скрывая предыдущие посты и запуская обман новых клиенток по кругу. Скандал вышел на новый уровень, когда реальный владелец одного из угнанных аккаунтов начал получать угрозы от пострадавших. В ответ на это фейковый магазин опубликовал сторис с открытым признанием в обмане, цинично заявив, что все присвоенные деньги покупательниц были якобы переведены на нужды ВСУ.