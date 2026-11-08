Нельзя игнорировать волнение: как справиться с тревогой накануне важного события

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Здоровье

Фото: [istockphoto.com/Viktoria Korobova]

Экзамен, собеседование или важная встреча могут вызывать сильное волнение даже у тех, кто тщательно подготовился. Человек начинает представлять негативные сценарии, переживать из-за возможной неудачи и пытаться предусмотреть каждую мелочь. Почему мозг заранее настраивается на худший исход и как перестать прокручивать пугающие мысли, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Почему мы тревожимся перед важными событиями?

Даже если человек логически понимает, что готов к экзамену или выступлению, эмоциональная часть мозга может воспринимать предстоящее испытание как потенциальную угрозу.

«В момент тревоги организм вырабатывает адреналин и кортизол. Эти гормоны помогают мобилизовать силы, быстрее реагировать и собраться перед предстоящим испытанием. Однако если действие, к которому человек готовится, еще не началось, накопившееся напряжение может усиливать беспокойство», — пояснила психолог.

Дополнительную роль играет страх потери контроля. Человек может тщательно подготовиться, но не способен полностью повлиять на результат: реакцию аудитории, решение работодателя или ход экзамена.

Как успокоиться перед экзаменом или выступлением

Один из способов снизить напряжение — дыхательные упражнения: квадратное или диафрагмальное дыхание. Глубокий вдох и более продолжительный выдох помогают активизировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление. Когда тело постепенно успокаивается, мозг получает сигнал, что непосредственной опасности нет.

Еще один способ — записать пугающие мысли на бумаге. После этого можно заменить пугающую мысль более объективной: «Я нервничаю, но я готов».

Фото: [istockphoto.com/Wirestock]

«Когда вы будете писать, вы будете точно локализовать свои мысли и точно попадать в яблочко», — отметила психолог.

Также справиться с физическим напряжением помогает движение. Небольшая прогулка, быстрая ходьба или несколько приседаний могут помочь переключиться и снять часть напряжения.

«Попытки заставить себя не думать о предстоящем событии могут дать обратный эффект. Чем активнее человек старается вытеснить неприятную мысль, тем чаще возвращается к ней. Подавление требует дополнительных психологических усилий и в итоге может усилить усталость и беспокойство. Вместо этого стоит признать свое состояние», — добавила психолог.

Еще один прием — мысленно отделить себя от тревожных ощущений. Например, представить их как шум за стеной: его нельзя мгновенно выключить, но можно переключить внимание на конкретное дело и дождаться, пока напряжение пройдет.

Тревога сама по себе не является врагом. Это сигнал организма, который иногда оказывается слишком сильным, заключила эксперт.

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