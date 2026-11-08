Скандал в Иркутске: Кладбище блокирует похороны ветерана из-за войн бюро

Чиновники кладбища сорвали похороны 99-летней пенсионерки в Иркутске

Общество

В Иркутской области родственники умершей 1 ноября 2026 года 99-летней Галины К. столкнулись с официальным отказом администрации Марковского кладбища в выдаче разрешения на погребение. Семья планировала похоронить пенсионерку на подготовленном участке рядом с могилой ее супруга, однако после передачи всех документов руководство мемориального комплекса заблокировало процедуру. В качестве аргумента чиновники сослались на выходной день в воскресенье, при этом проводить захоронение накануне родственникам также запретили. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Финансовые убытки, жалобы в прокуратуру и криминальный контекст

Из-за действий администрации родственники усопшей понесли финансовые потери: семья выплатила 140 тыс. рублей ритуальному агентству, арендовала зал прощания и оплатила поминальный обед. Приехавшие из других регионов страны близкие опасаются, что погребение не состоится даже на 9-й день.

Представители местных ритуальных бюро отмечают, что саботаж выдачи документов на Марковском кладбище продолжается около 6 месяцев, а разрешения намеренно задерживают семьям, отказавшимся от услуг аффилированных похоронных структур. Потерпевшие готовят обращение в прокуратуру. Ситуация разворачивается на фоне громкого расследования: 2 ноября 2026 года суд арестовал главу администрации Славянского района, обвиняемого в получении взятки в 26 млн рублей от частного ритуального бюро за создание монополии на рынке захоронений.

Читайте также

Трагедия в Сибири: раскрыты детали знакомства погибших в Новосибирске школьников

В России расширили перечень нарушений, за которые иностранцев могут выдворить

В России расширили перечень нарушений, за которые иностранцев могут выдворить

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Ford Focus, Nissan Qashqai и BMW: какие автомобили с пробегом погубят кошелек

Ford Focus, Nissan Qashqai и BMW: какие автомобили с пробегом погубят кошелек

В Москве ожидают снегопад в период с 6 по 8 ноября

В Москве ожидают снегопад в период с 6 по 8 ноября

«Несколько безумная история». В Германии дети подкладывали в хеллоуинские сладости гвозди

«Несколько безумная история». В Германии дети подкладывали в хеллоуинские сладости гвозди

Послание из Москвы: Шакро Молодой выступил против массовой коронации в Италии

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

«Точность» на грани фантастики: клиника РЖД показала 100% ошибок в диагнозах

«Точность» на грани фантастики: клиника РЖД показала 100% ошибок в диагнозах

От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

Налоги на вклады: «Опора России» просит сохранить ставки НДФЛ на уровне 13–15%

Что делать водителю после наезда на пешехода: советы юриста

Что делать водителю после наезда на пешехода: советы юриста

Добавьте mosregtoday.ru в избранное