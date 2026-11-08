Скандал в Иркутске: Кладбище блокирует похороны ветерана из-за войн бюро

В Иркутской области родственники умершей 1 ноября 2026 года 99-летней Галины К. столкнулись с официальным отказом администрации Марковского кладбища в выдаче разрешения на погребение. Семья планировала похоронить пенсионерку на подготовленном участке рядом с могилой ее супруга, однако после передачи всех документов руководство мемориального комплекса заблокировало процедуру. В качестве аргумента чиновники сослались на выходной день в воскресенье, при этом проводить захоронение накануне родственникам также запретили. Об этом сообщает РЕН-ТВ .

Финансовые убытки, жалобы в прокуратуру и криминальный контекст

Из-за действий администрации родственники усопшей понесли финансовые потери: семья выплатила 140 тыс. рублей ритуальному агентству, арендовала зал прощания и оплатила поминальный обед. Приехавшие из других регионов страны близкие опасаются, что погребение не состоится даже на 9-й день.

Представители местных ритуальных бюро отмечают, что саботаж выдачи документов на Марковском кладбище продолжается около 6 месяцев, а разрешения намеренно задерживают семьям, отказавшимся от услуг аффилированных похоронных структур. Потерпевшие готовят обращение в прокуратуру. Ситуация разворачивается на фоне громкого расследования: 2 ноября 2026 года суд арестовал главу администрации Славянского района, обвиняемого в получении взятки в 26 млн рублей от частного ритуального бюро за создание монополии на рынке захоронений.