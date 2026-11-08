«Возьми друга из приюта»: выставка-пристройство в Наро-Фоминске подарила дом семи животным

В Наро-Фоминске прошла пятая по счету выставка-пристройство «Возьми друга из приюта», организованная экологическим отделом окружной администрации. В этот раз дом обрели три собаки и четыре кошки.

Истории счастливчиков — самые разные. Светлана Липатова забрала трехлетнего папильона Белку — собаку с непростой судьбой. Ее нашли на улице, потом Белка пережила операцию из-за пролапса глаза, и вот теперь, полностью здоровая, она наконец обрела дом.

Семилетний Артем выбрал черно-белую Лауру, найденную месяц назад. Мама Екатерина разрешила сыну решить самому — она знала: раз выбрал, значит, будет заботиться. Котенок Агриппина переехал в большой дом Ярослава, где уже живут кот и собака.

Помогли и те, кто пока не готов завести питомца. Ученики Алабинской школы собрали в рамках акции «Собери обед для хвостика» 150 килограммов корма, пледов, мисок и игрушек.

У каждого питомца любого приюта, как правило, непростая судьба. Кота Тиграна выбросили в мороз, кот Рыжик потерял лапку на строительном рынке, а щенка Аврору и трех ее сестричек раздали по деревне Головково — они все еще ждут своих людей.

Каждое пристроенное животное получило корм, лежанку и годовой полис «РЕСО-Вет». В павильоне весь день работали мастер-классы, ярмарка, лотерея и выступления кинологов с собаками.