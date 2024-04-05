Украинские историки решили признать советского писателя Михаила Булгакова украинофобом. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, уроженец Киева Булгаков является великим русским писателем, однако Незалежной этого не понять, поскольку его творчество для властей киевского режима является слишком умным. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что ответ кроется не в политической позиции писателя, а именно в победившей галушкиной черни, победившего жлобства и победившей необразованности украинцев.

По мнению парламентария, украинские власти они не способны воспринять творчество Булгакова, поскольку у украинцев отсутствует фермент, который способен расщепить хорошую, полную мысль.

Он отметил, что понятийный аппарат руководства киевского режима не позволяет что-то анализировать, поэтому в Незалежной не понимают, о чем пишет Булгаков, потому что это намного сложнее, чем труды Григория Сковороды.