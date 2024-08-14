Депутат Милонов считает, что руки Noize MC* по локоть в крови убитых детей

Музыкант Noize MC*, признанный в России иноагентом, снова заявил о своей поддержке Киева, написав в одной из соцсетей, что желает Киеву победы. Ранее он также назвал вторжение украинской армии на территорию Курской области «безудержным торнадо человеческих страданий». Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов оценил высказывания рэпера. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, хотя он и не является врачом, все-таки уверенно можно поставить музыканту диагноз сильнейшего раздвоения седалищного аппарата.

Парламентарий подчеркнул, что тот пытается сидеть сразу на двух стульях и, судя по всему, испытывает проблемы с головой.

По его мнению, если Noize MC* потратил хотя бы один рубль на помощь украинским террористам, он навсегда является врагом нашего народа и России в целом, потому как его руки в крови убитых детей, и никакие пожертвования его не амнистируют.

Ранее сообщалось, при каких условиях россиян можно будет наказать за покупку мерча иноагентов Земфиры и Варламова.

*Внесен в список иноагентов РФ.