Депутат Милонов считает «формой растления» помолвку режиссера Горобца с юной актрисой
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Режиссер Марк Горобец, которому 49 лет, сделал предложение несовершеннолетней актрисе Александрине Олексюк. Создатель фильма «Тур с Иванушками» преподнес юной избраннице кольцо с бриллиантом вместе с предложением руки и сердца в начале ноября. На днях Александрине исполнилось 18 лет. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов обрушился с критикой на Горобца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, это своего рода форма педофилии, настоящее растление.
Парламентарий заявил, что такие случаи являются не светской хроникой, а составом преступления, однозначным сигналом для правоохранительных органов.
Ранее он подверг критике инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю для многодетных семей.