Депутат Милонов считает «формой растления» помолвку режиссера Горобца с юной актрисой

Режиссер Марк Горобец, которому 49 лет, сделал предложение несовершеннолетней актрисе Александрине Олексюк. Создатель фильма «Тур с Иванушками» преподнес юной избраннице кольцо с бриллиантом вместе с предложением руки и сердца в начале ноября. На днях Александрине исполнилось 18 лет. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов обрушился с критикой на Горобца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.