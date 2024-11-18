Депутат Милонов подверг критике инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю для многодетных семей

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил предоставить одному из родителей в многодетных семьях право перейти на четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплаты. По словам депутата Виталия Милонова, подобные предложения нередко основываются не на экономических расчетах и вдумчивом анализе существующих правил. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что аналогичные заявления происходят с очевидной краткосрочной целью. В этом случае было бы лучше защитить трудовые права многодетных матерей, которые годами заняты воспитанием и рождением детей без включения данной деятельности в трудовой стаж.

По мнению парламентария, такие громкие инициативы следует пока оставить в стороне.

Ранее он раскритиковал инициативу ограничения продажи алкогольных напитков в России.