Депутат Певцов заявил, что уехавшие из России артисты должны покаяться

По словам депутата нижней палаты парламента, актера Дмитрия Певцова, всем уехавшим из нашей страны артистам придется покаяться, чтобы вернуться на родину. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что в целом поведение многих опальных знаменитостей тянет на возбуждение против них уголовных дел.

Певцов отметил, что эмигрировавшие артисты вряд ли смогут жить спокойно за границей, в связи с чем их возвращение в Россию является вопросом времени.