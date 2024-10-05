Депутат Свищев: российское посольство должно отреагировать на оскорбления в адрес граждан РФ во время футбольного матча

По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Свищева, российское посольство в Финляндии обязано отреагировать на оскорбления отечественных футболистов – игроков финских команд «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева в ходе матча национального чемпионата против ТПС. Об этом сообщает «Матч ТВ» .

Он подчеркнул, что в случае игнорирования властей ситуация может принять неожиданный оборот.

По мнению парламентария, несмотря на всю неприятность данного инцидента, следует отдать должное организаторам, прервавшим матч и наказавшим нарушителей.

Уточняется, что сотрудниками охраны стадиона были найдены болельщики, позволившие себе крики с оскорблениями в адрес российских спортсменов, и удалили их с места проведения матча. В целом среди покинувших трибуну было семь человек. Позже директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Ранее вратарь «Спартака» Селихов подтвердил, что интерес к футболу в России снизился.