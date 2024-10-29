Депутат Толмачев велел Макарской следить за высказываниями на «Бабсовете»

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Александра Толмачева, каждый блогер в Сети должен понимать цену своих слов и полностью отвечать за них, прежде всего это правило касается тех, кто старается учить других жизни и говорит про мораль, этику и веру. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что реакция общества на «люмпенизацию» риторики оправданна. Так, Виктория Макарская старается подчеркнуть собственную приверженность идеалам православной веры и культуры, однако смешивает Евангелие со словами, которые произносить на публике не принято.

По мнению парламентария, Виктории Макарской необходимо следить за содержанием своего блога и избирательнее подходить к рекламе.

Ранее он заявил о необходимости законодательного закрепления понятия «студенческая семья».